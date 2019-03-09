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نتائج نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية فقط stde لنتائج الطلاب 1440 : نتيجة الطلاب بالسجل المدني...

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نظام نور برقم الهوية فقط لنتائج 1440 تعرف على جميع النتائج عبر رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج نهاية العام، وكذلك تسجيل الطلاب المستجدين .. روضة الأطفال والأول الابتدائي وكذلك نتائج الطلاب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية أيضا فور الإعلان عنها من خلال موقع نور التعليمي برقم السجل المدني الخاص بكل طالب ورقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، تابعونا على موقعنا مع آخر التصريحات والأخبار وسنوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها، ومن خلال موقع تسجيل نظام نور للمستجدين والنتائج 1440 بتمكن كل طالب من التعرف على النتائج لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

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تسجيل نظام نور للمستجدين والنتائج

هو موقع إلكتروني قامت المملكة العربية باستحداثه بهدف تعظيم الاستفادة التكنولوجية من التطور الحديث للثورة التكنولوجية بالعالم، ومواكبة من المملكة لهذا التطور قامت بإنشاؤه لضمان سهولة الحصول على المعلومات ودقة البيانات والنتائج وسهولة التعرف عليها في أقل وقت ممكن، وتضمن الخصوصية للطلاب، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية، باستخدام رمز التحقق ورقم السجل المدني واسم المستخدم، ويقوم الرقم السري للطالب بضمان سرية بياناته.

روابط الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

التقويم الدراسي للعام الجديد 1440

التقويم الدراسي للعام الجديد 1440

التقويم الدراسي للعام الجديد 1440

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التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

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نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

إذا كنت فقدت أو لم تمتلك البيانات اللازمة للدخول لحسابك، فيمكنك للاستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية فقط، لذلك عبر رابط  نظام نور برقم الهوية. ستقوم بالانتقال إلى إحدى الصفحات علي موقع نظام نور، وهذا ما يجب عليك القيام به حتي تتمكن من استخدام تلك الطريقة للاستعلام عن النتيجة بشكل صحيح، وذلك لتحصل علي نتائجك بشكل آمن, وللدخول من خلال رابط نظام نور برقم الهوية؛ أما في حال كنت تمتلك جميع بيانات تسجيل الدخول، فيمكنك استخدام الطريقة الأولي.

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