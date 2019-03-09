رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب 1440 بالهوية الوطنية فقط : stde .. برقم السجل المدني بدون رقم سري

رابط دخول نظام نور للنتائج 1440 بالهوية لنتائج الاختبارات “العلامات الشهرية” المدار التقني ببرمز التحقق للتعرف على نتائج المرحلة المتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية، والتي ينتظرها الطالب السعودي بين الحين والآخر، وسنقدم من خلال هذا المقال أسهل طرق الاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية، حيث يتابع الطلاب موقع نور للنتائج عن طريق رابط نظام نور للنتائج 1440 بالهوية مستخدمين رقم الهوية ورقم السجل المدني في الدخول على الموقع للتعرف على النتائج فور الإعلان عنها، كما يتابع جميع الأخبار حول الموعد النهائي لظهورها.

ويقوم موقع نور للنتائج بالتسهيل التعرف على نتائج جميع الاختبارات الدراسية بالمملكة العربية السعودية، الاختبارات الشهرية وامتحانات منتصف ونهاية العام، والتسهيل على الطالب للتعرف على النتائج إلكترونيا، كما يضمن النظام الجديد سرية البيانات الخاصة بالطالب وسرية النتائج أيضا، ويأتي النظام في إطار تعظيم الاستفادة الإلكترونية التي تتبعها المملكة.

Advertisements

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

ومن أشهر الكلمات التي ستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

نتائج نظام نور بالهوية

نظام نور نتائج الابتدائي

نتائج الابتدائي

موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري

نتائج نور

نظام نور

التسجيل في نظام نور

stde نظام نور

نظام نور برقم الهوية فقط

رابط نظام نور للنتائج 1440 بالهوية

هو موقع إلكتروني يتخصص في التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد، في المراحل الدراسية الأولى، والإعلان عن نتائج اختبارات الطلاب بالمراحل الدراسة المتنوعة، التعليم الابتدائي والمتوسط والتعليم الثانوي، فيما عدا الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال إدخال بيانات الطالب الخاصة على الموقع، رقم الهوية الخاصة ورقم السجل المدني، لضمان سرية البيانات وسهولة التعرف على النتائج، وتم وضع فيديو لشرح طريقة الدخول والتسجيل للطلاب لتسهيل التعرف على نتائج امتحانات منتصف العام للعام الدراسي الحالي 1438-1439، وباتباع الطالب للخطوات بطريقة دقيقة يمكنه معرفة نتائجه بسهولة، حيث يقوم بوضع رقم الهوية الخاصة في الخانة المخصصة لها ثم اضغط كلمة بحث لعرض النتائج.