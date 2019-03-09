رابط دخول موقع نتائج نظام نور بالهوية فقط : على نور المركزي لنتائج الطلاب بدون استخدام رقم سري

رابط دخول موقع نور بالهوية فقط للتعرف على نتيجة العلامات الشهرية كذلك المدار التقني للغياب والتأخر الذي يتابع الدخول علية جميع طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية، للتعرف على نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام، وهو من أحدث طرق الاستعلام الذي قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية باستقدامه واستخدامه ليكون النظام الإلكتروني الأوحد والأفضل في التواصل بين كل من وزارة التربية والتعليم، الإدارات والهيئات التعليمية والمواطن السعودي، الطالب والمعلم وولي الأمر، تعرف معنا على رابط موقع نور بالهوية فقط.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

ومن أشهر الكلمات التي ستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

نتائج نظام نور بالهوية

نظام نور نتائج الابتدائي

نتائج الابتدائي

موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري

نتائج نور

نظام نور

التسجيل في نظام نور

stde نظام نور

نظام نور برقم الهوية فقط

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

ويختص الموقع التعليم بالعديد من المهام والخدمات التي يقدمها للطالب، حيث تيسير التقديم بالمدارس السعودية والاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام للمراحل الثلاث، ابتدائي ومتوسط والمرحلة الثانوية، كما يختص أيضا بتقديم طلبات النقل الخارجي فيما بين المدارس على مستوى المملكة، والانفراد بعرض نتائج النقل الخارجي عليه، وبذلك تكون الاستفادة القصوى من هذا النظام التعليمي الجديد قد تحققت.

رابط موقع نور بالهوية فقط

يرتفع دخول الطالب بالفترة الأخيرة على هذا الرابط للاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية، ونعرض عليكم رابط الدخول لموقع نور كما نعرض طريقة الدخول بأسلوب ميسّر عليه، وخطوات التسجيل:

يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بالدخول أولا على موقع نور التعليمي، للتعرف على دخول رابط موقع نور التعليمي بالهوية فقط اضغط هنا. رابط موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بدون رقم سري قم بإدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لذلك. و يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب لنهاية العام الدراسي 1438-1439.

وقد وردت بعض الشكاوى من أخطاء حدثت مع استخدام رمز التحقق، لذلك تم تغيير النظام ليكون برقم الهوية الوطني فقط.

دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد

guide03(2)

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

من الجدير بالذكر أن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني لم تكون موجودة منذ زمن ولم يتم اعتمادها في نظام نور إلا خلال السنوات القليلة الماضية, حيث جاءت الطريقة الخاصة بتسجيل الدخول ببيانات الدخول هي الطريقة الأساسية وليس هناك أي طريقة أخري كانت في الوقت الماضي.

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