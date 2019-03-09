هنا كشف درجات نتائج الابتدائي .. المتوسطة الثانوي” شهادات الطلاب عبر نظام نور بالهوية للطلاب...

متى يفتح نظام نور لنتائج الطلاب 1440 ، هذا هو السؤال الذي يشغل بال جميع الطلاب، وليس الطلاب فقط، بل يشغل بال أولياء أمور الطلاب أيضا، وكذلك المعلمين والمعلمات، فقد كثر البحث مؤخراً على الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور، كما كثر البحث عن معرفة النتائج برقم الهوية فقط بدون كلمة سر، وكذلك عن معرفة النتائج برقم السجل المدني فقط، وحسب أخر التصريحات متوقع أن يفتح نظام نور خلال ساعات، حيث يتم تحميل نتائج الطلاب حالياً، استعدادا لفتح نظام نور للطلاب للاستعلام عن نتائجهم.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة باستحداث نظام جديد، في وزارة التربية والتعليم بالمملكة، يتحكم في عملية التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين في الصفوف الأولى، مما يتيح عملية تسجيل سهلة ودقة في تسجيل البيانات وخصوصية في البيانات أيضا. وكذلك الاستعلام عن النتائج والاختبارات الشهرية، وكذلك كل ما يخص العملية التعلمية من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات، وكذلك أولياء أمور الطلاب.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للطالب أو ولي أمره من خلال لوحة التحكم داخل نظام نور، يمكن له أن يقوم بفعل كل شئ يريده من خلال تلك اللوحة الخاصة به، ثم الانتقال إلى قسم إظهار النتائج أو التقارير لمعرفة شهادات الطلاب ورصد الدرجات.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

نتائج نظام نور بالهوية

نظام نور نتائج الابتدائي

نتائج الابتدائي

موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري

نتائج نور

نظام نور

التسجيل في نظام نور

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نظام نور برقم الهوية فقط

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات برقم الهوية، وذلك علي نظام نور، وذلك بأن يقوم الطالب أو الطالبة الذهاب إلى الصفحة المخصصة لهذا الغرض علي موقع نور المركزي، والخطوة الثانية أن يقوم المستخدم بإضافة رقم الهوية في المكان المخصص لذلك، ثم يقوم بإدخال كود التحقق ومن ثم البدء في استعراض النتائج.

رابط تسجيل المستجدين في نظام نور 1440

يتم تسجيل الطلاب المستجدين إلى رياض الأطفال من خلال بوابة الدخول إلى نظام نور هنا، حيث يقوم ولي أمر الطالب المستجد للمدارس الحكومية، روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي، بتسجيل بياناته، وذلك في وقت محدد، وبعد أن يتم الانتهاء من فترة التسجيل الإعلان عن نتائج القبول على الموقع أيضا.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق

متى يفتح نظام نور لنتائج الطلاب والتقويم الدراسي للعام : 1440

خطوات التسجيل من خلال رابط تسجيل المستجدين في نظام نور 1440

تسجيل المستجدين في المدارس الحكومية يجب أن يتم تسجيل الأبناء أولًا في مدارس التعليم العام في النظام الإلكتروني. القيام باستكمال الفحص الطبي ليتم ضمان مقعد لهم، حتى يتم الحصول على التسجيل المبدئي. عندما يقوم الطالب المستجد باجتياز المفاضلة والقبول بشكل نهائي وتسلم ما يفيد بالقبول بمدرسة تحفيظ القرآن، يتم نقل ملف الطالب من التعليم العام إلى مدارس تحفيظ القرآن . بعد تسجيل الدخول سواء بحساب قديم أو حساب جديد هنا ستظهر لك صفحة بالخيارات، قم بالنقر على الخيار لتسجيل طالب جديد كما هو مبيّن في الصور. ستظهر صفحة جديدة وفيها نموذج لكي يتم تعبئة بيانات الطالب المستجد ويجب هنا إدخال بيانات صحيحة و تواريخ سارية. في حال إدخال بيان خطأ فإن النظام يفيد بوجود خطًا في التسجيل الخاص بالبيان الخاطئ, وللتأكد من صحة البيانات أمر مهم للغاية يجب التركيز في كل خطوة قدر الإمكان. لمن لا يمتلكون سجل مدني أو رخصة إقامة، أو من ليسوا سعوديين، يجب أن يتم النقر على المربع تحت أول خيار ( ليس له رقم سجل مدني أو رقم رخصة قيادة )، وهنا ستظهر خانات جديدة لإثبات الهوية من ضمنها خيار الجنسية, وهذا ما نسمية ” تسجيل طالب زائر إلي نظام نور أو طالب مقيم”. بعد ذلك سيتم إدخالك على نموذج تسجيل الطالب الجديد لإتمام تسجيل بيانات الطالب المستجد و هنا يجب أن يراعى أن الخانات التي تم تعليمها بعلامة الترقيم التي تتمثل في نجمة برتقالية اللون يجب تعبئتها و في هذا النموذج ستجد بعض البيانات مكتملة و البعض الآخر بحاجة للإكمال , مثل اسم الطالب باللغة الانجليزية , هناك بيان بجنسية الأم، وتود المدرسة التي أن يلتحق بها الطالب و إذا كانت المدرسة التي تودها غير موجودة اكتفي فقط بتحديد المنطقة الإدارية ولا تحدد المحافظة والمراكز الإدارية مما يتيح لك كافة المدارس التي تقع في نطاق المنطقة المركزية المحددة . بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات قم بنقر المربع للبيان الأخير ثم انقر على تسجيل . يجب أن يتم تزويد المدرسة بكل الأوراق المطلوبة للطالب في خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من التسجيل الإلكتروني . التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019 ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي: عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

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