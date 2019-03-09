بالسجل المدني دخول موقع نتائج نظام نور المركزي stde لنتائج الطلاب بالهوية فقط : موقع المدار التقني...

دخول موقع نظام نور للنتائج بالهوية الوطنية بوابة المستقبل للطالب للاستعلام عن نتائج الاختبارات والعلامات الشهرية المرحلة الابتدائية، والمتوسطة والثانوية، بطريقة سهلة نقدمها إليكم من خلال فيديو تفصيلي شارحا لطريقة دخول موقع نظام نور للنتائج بالهوية ، بعد شكاوى من أخطاء بالدخول بالهوية مع رمز التحقق، وتيسيرا على الطالب للدخول والاستعلام بأسهل طريقة تم تغيير نظام الدخول ليكون بالهوية الوطنية للطالب فقط، مع استمرار ضمان سرية البيانات والمعلومات، نقدم لكم أيضا موقع نور ونتابع معكم أخبار النتائج.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، في الأعوام الأخيرة، باستحداث أحدث الطرق في التعامل المباشر معها، لكل من الطالب وولي الأمر والمعلم على حد سواء، وذلك من خلال معلومات تخص كل من سجل في الموقع، وهي الهوية الوطنية، ويتمكن الطالب من خلالها الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج الامتحانات الفصلية، كما يتمكن ولي الأمر من تسجيل الطالب بالمراحل التعليمية الأولي، روضات الأطفال والأول الابتدائي، كما يتمكن المعلم من التعرف على حركة الترقيات والانتقالات الخارجية فيما بين المدارس، وما إلى ذلك من الخدمات المتميزة التي يقدمها النظام التعليمي المتميز، نظام نور التعليمي.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

نتائج نظام نور بالهوية

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موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري

نتائج نور

نظام نور

التسجيل في نظام نور

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نظام نور برقم الهوية فقط

دخول موقع نظام نور للنتائج بالهوية

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية في الشهور الأخيرة ببعض التغييرات في نظام الدخول، تعرف معنا على دخول موقع نور للنتائج بالهوية، حيث تم تجنب نظام إدخال رمز التحقق لما شمل ذلك من بعض الصعوبات والشكاوى من الداخلين للموقع، ويكون بذلك الدخول برقم الهوية الوطنية للطالب، والتي تم تسجيلها مسبقا على الموقع، ايسر، كما يستمر ضمان دقة الدخول على النظام التعليمي المتميز، نظام نور التعليمي.

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طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب

إذا كنت فقدت أو لم تمتلك البيانات اللازمة للدخول لحسابك، فيمكنك للاستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية فقط، لذلك عبر رابط نظام نور برقم الهوية. ستقوم بالانتقال إلى إحدى الصفحات علي موقع نظام نور، وهذا ما يجب عليك القيام به حتي تتمكن من استخدام تلك الطريقة للاستعلام عن النتيجة بشكل صحيح، وذلك لتحصل علي نتائجك بشكل آمن، وللدخول من خلال رابط : نظام نور برقم الهوية؛ أما في حال كنت تمتلك جميع بيانات تسجيل الدخول، فيمكنك استخدام الطريقة الأولي.

وسنتابع معكم جميع التصريحات التي تصدر عن المسئولين بخصوص هذا الشأن، فتابع معنا عزيزي القارئ لتطلع على كل ما يستجد من أخبار وتصريحات، ونتمنى التوفيق للجميع.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد

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