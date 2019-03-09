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نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب “الابتدائي .. المتوسطة .. الثانوية” : كشف درجات نظام...

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نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب في المرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية، باستخدام رقم الهوية الوطنية للطالب فقط، نعرض عليكم طريقة دخول سهلة لموقع نور التعليمي للاستعلام عن النتائج، ونتابع مع الطالب السعودي أخبار ومواعيد ظهور نتائج المراحل الدراسية المختلفة بالشرح والتفصيل، تابعوا التعرف على نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب.

حيث بدأ البحث اليوم والأمس على نتائج المرحلة الابتدائية بعد الإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح فيها، حيث انتهت جميع كنترولات التصحيح والمراجعة من أعمالها لهذه المرحلة، ولم يتبقى إلا اعتماد النتائج ونشرها على الموقع الإلكتروني، ويتمكن الطالب حينئذ من التعرف على نتائجه برقم الهوية الوطنية فقط.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

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نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب

نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب

 

نظام نور لنتائج الطلاب

هو النظام التعليمي الجديد والمتميز لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية والذي يتيح العديد من الخدمات:

  • الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب
  • الاستعلام عن نتائج منتصف ونهاية العام.
  • التسجيل الإلكتروني للمستجدين في روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي.
  • التسجيل والاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين فيما بين مدارس المملكة.
  • الإعلان عن دورات تدريبية للمعلمين، ومتابعة حركة الترقيات.
  • تلقي الشكاوى التظلمات.

دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

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نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

طريقة استخدام رابط نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب

فيديو توضيحي لطريقة الدخول واستخدام موقع نظام نور التعليمي:

كيفية وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية فقط

  1. يستعلم كل من الطالب أو ولي الأمر عن النتائج بالدخول على موقع نظام نور، للتعرف على دخول موقع نور التعليمي اضغط هنا.
  2. رابط نظام نور الجديد بالهوية فقط
  3. إدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لرقم الهوية.
  4. لا يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول.
  5. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب لنهاية العام الدراسي الحالي 1438-1439.

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

التقويم الدراسي للعام 1440

التقويم الدراسي للعام 1440

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من الضروري أن تقوم بقراءة هذا المقال حتي النهاية دون أن تترك أي معلومة أو مختصر من الفقرات التي نقوم بإضافتها أثناء إنشاء هذا التقرير, يجب أن تعرف أننا نعمل من أجل أن نساعدك أنت فقط ونظراً لكون هذه المساعدة مستمرة بفضل من الله فمن الضروري أن تعرف أننا سنتابع معك في حال كانت لديك مشكلة تخبرنا بها عبر التعليقات.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

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الكلمات الدلائليه
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