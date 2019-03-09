نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب “الابتدائي .. المتوسطة .. الثانوية” : كشف درجات نظام...

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نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب في المرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية، باستخدام رقم الهوية الوطنية للطالب فقط، نعرض عليكم طريقة دخول سهلة لموقع نور التعليمي للاستعلام عن النتائج، ونتابع مع الطالب السعودي أخبار ومواعيد ظهور نتائج المراحل الدراسية المختلفة بالشرح والتفصيل، تابعوا التعرف على نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب.
حيث بدأ البحث اليوم والأمس على نتائج المرحلة الابتدائية بعد الإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح فيها، حيث انتهت جميع كنترولات التصحيح والمراجعة من أعمالها لهذه المرحلة، ولم يتبقى إلا اعتماد النتائج ونشرها على الموقع الإلكتروني، ويتمكن الطالب حينئذ من التعرف على نتائجه برقم الهوية الوطنية فقط.
موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري
ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:
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نظام نور لنتائج الطلاب
هو النظام التعليمي الجديد والمتميز لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية والذي يتيح العديد من الخدمات:
- الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب
- الاستعلام عن نتائج منتصف ونهاية العام.
- التسجيل الإلكتروني للمستجدين في روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي.
- التسجيل والاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين فيما بين مدارس المملكة.
- الإعلان عن دورات تدريبية للمعلمين، ومتابعة حركة الترقيات.
- تلقي الشكاوى التظلمات.
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طريقة استخدام رابط نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب
فيديو توضيحي لطريقة الدخول واستخدام موقع نظام نور التعليمي:
كيفية وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية فقط
- يستعلم كل من الطالب أو ولي الأمر عن النتائج بالدخول على موقع نظام نور، للتعرف على دخول موقع نور التعليمي اضغط هنا.
- رابط نظام نور الجديد بالهوية فقط
- إدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لرقم الهوية.
- لا يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول.
- اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب لنهاية العام الدراسي الحالي 1438-1439.
موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440
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من الضروري أن تقوم بقراءة هذا المقال حتي النهاية دون أن تترك أي معلومة أو مختصر من الفقرات التي نقوم بإضافتها أثناء إنشاء هذا التقرير, يجب أن تعرف أننا نعمل من أجل أن نساعدك أنت فقط ونظراً لكون هذه المساعدة مستمرة بفضل من الله فمن الضروري أن تعرف أننا سنتابع معك في حال كانت لديك مشكلة تخبرنا بها عبر التعليقات.
التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم