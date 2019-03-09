شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» ينقذ عاملاً محتجزاً عقب انهيار سقف منزل شعبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أدى انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي في حي الكندرة بمحافظة جدة إلى احتجاز شخص. أدى انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي في حي الكندرة بمحافظة جدة إلى احتجاز شخص. وأوضح الدفاع المدني عبر «تويتر» اليوم (السبت) أن «مدني جدة» باشر الحادثة، ونتج عن الانهيار احتجاز شخص، وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد. Advertisements صور صور صور

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.