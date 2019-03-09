هل نجت سيّدة مكة من «طُعم» أمانة الطائف؟

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جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الطائف)

اعترفت أمانة الطائف في بيان رسمي لها أنها أعلنت مناقصة لتنظيم مهرجان الورد وبعثت دعوات للقطاع الخاص ولم يتقدم أحد في المرّة الأولى، وأعادت الكرّة مرّة أخرى ولم يتقدم سوى مؤسسة واحدة انسحبت في منتصف الطريق قبيل 26 يوما من إقامته، في وقت يتم تداول مقطع صوتي للسيدة أنه تم الاتصال بها لتنظيمه بينما كان مشروعها الذي تقدمت به تنظيم فعالية مصاحبة فقط.

وأشار بيان الأمانة إلى أن الهدف من المناقصة إشراك القطاع الخاص، بينما في جميع النسخ السابقة لـ14 عاماً لم تنظمه أي جهة حكومية، ولم ينظمه سوى القطاع الخاص ومن بينهم سيدة الأعمال إيمان الحمود في 2012 وحصدت من خلاله أفضل مهرجان على مستوى المملكة في إعلان لهيئة السياحة والتراث، وفي العام الماضي نظمته الغرفة التجارية هرم القطاع الخاص بأكمله وحقق نجاحا كبيرا.

وكانت "الخليج 365" نشرت تصريحات للسيدة عن تنظيمها المهرجان الأسبوع الماضي وعيّنت مديرا تنفيذيا لمؤسستها، وأعلنت وظائف موسمية لشباب وشابات المحافظة، لكن في الرمق الأخير انقلبت الأمور وتغيّرت الاتجاهات.