شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج إعمار اليمن: بدء أعمال التنفيذ في مطار مأرب الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم (السبت)، بدء أعمال التنفيذ في مطار مأرب الدولي. أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم (السبت)، بدء أعمال التنفيذ في مطار مأرب الدولي. وكان البرنامج قد أفاد في فبراير الماضي ببدء أعمال تسوير مطار مأرب الدولي وذلك بعد تسلم موقع المطار تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية. يذكر أن فرق العمل الهندسية المشتركة من الجانب اليمني والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد انتهت في فبراير الماضي من الدراسات الفنية والهندسية تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية، وتنفيذ التسوير لمطار مأرب الدولي، وذلك بحضور محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مأرب محمد الغريس بعد تحديد موقع المطار.



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