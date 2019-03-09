شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي دومة الجندل» يناقش الميزانية ويؤكد تكثيف حملات الرقابة الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل جلسته الطارئة السابعة والأربعين برئاسة الدكتور نواف السالم وحضور أعضاء المجلس بمقر المجلس البلدي؛ وذلك لعرض ومناقشة الحساب الختامي لبلدية المحافظة للعام المالي 1440/1439.

واستمع المجلس خلالها لتقرير لجنة المالية والاستثمار حول الحساب وملاحظات الأعضاء، وأقر الحساب الختامي للبلدية للعام المالي، إضافة إلى عرض ومناقشة ميزانية البلدية للسنة المالية 1441/1440 وقد رأى المجلس استكمال مناقشة الميزانية في جلسة المجلس القادمة.

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واتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات المناسبة حيال الموضوعات المطروحة؛ ومنها اطلاع المجلس على لقاء وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف مع رؤساء المجلس لتطوير عمل وأداء المجالس البلدية الذي حضره رئيس المجلس، والمشاركة في ورشة العمل التي أقيمت في المحافظة بشأن مشروع طاقة الرياح في محافظة دومة المجلس، وعرض ومناقشة ميزانية البلدية للعام المالي الحالي واستكمال مناقشة هذا الموضوع في الجلسة القادمة، وعرض ومناقشة خطاب وارد من البلدية بشأن ما اتخذه المجلس من قرارات وتوصيات في طلب بعض الموضوعات الاستثمارية، وذلك في إطار تطوير الاستثمارات البلدية.

وأوصى المجلس بعرض ومناقشة التعاميم الواردة من الأمانة العامة للمجالس البلدية، وأكد المجلس العمل بما ورد فيها، كما قرر عرض ومناقشة تحديد موعد اللقاء مع المواطنين؛ ليكون في شهر شعبان ما لم يطرأ مستجد، وعرض ومناقشة مقترحات أعضاء المجلس؛ ومنها التأكيد على تكثيف حملات الرقابة الصحية وتطويرها، وتطوير عمل لجنة الخدمات بالمجلس، وكذلك مقترحات أخرى تتعلق بالسفلتة والمشاريع أحيلت إلى البلدية لدراستها وإفادة المجلس، إضافة إلى التأكيد على أهمية تطوير عمل لجان المجلس وزيادة فاعليتها وأهمية التنسيق مع الأقسام والإدارات في البلدية كل في اختصاصه.

وكذلك ناقش المجلس موضوعات أخرى واتخذ حيالها التوصيات والقرارات المناسبة.