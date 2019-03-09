مركز الملك سلمان يدشّن مساعدات طبية لمستشفى الغيضة المركزي في المهرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المهرة) دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الجمعة) المساعدات الطبية المقدمة لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة، بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة عوض مبارك سعد ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري وفريق إعلامي إيطالي. دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الجمعة) المساعدات الطبية المقدمة لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة، بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة عوض مبارك سعد ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري وفريق إعلامي إيطالي. وشملت المساعدات أجهزة الغسيل الكلوى ومعدات خاصة بالمختبر وقسم الأشعة. وأشاد مدير عام مكتب الصحة بمحافظة المهرة بالدعم المستمر المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى وللمهرة عموماً، مقدما شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشعب المملكة على وقوفهم مع اليمن في محنته الإنسانية الراهنة. صور صور صور



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