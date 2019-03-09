شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه» تعتمد فعالية «عالم الأفلام» لأول مرة في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

كشفت مصادر لـ«الخليج 365» اعتماد الهيئة العامة للترفيه الحدث الأكبر في الطائف ولأول مرة في عروس المصايف «فعالية عالم الأفلام»، ومنحت ترخيص تنفيذها لإحدى المؤسسات الخاصة، على أن تقام الفعالية في الفترة من 15 - 28 رجب القادم.

وبينت المصادر أن تصميم الفعالية سيكون كتصميم المهرجانات السينمائية من ديكور وأجواء، تحتوي على خمسة أقسام، وهي: ترفيه الأكشن، وترفيه الرعب، والترفيه الاجتماعي والموسيقي، وقسمي الأطفال والكوميديا، في حين سيكون موقع الفعالية في السيل الصغير بجوار محطة ساسكو، فيما تم تحديد وقت الفعالية من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحاً.

وشددت الهيئة العامة للترفيه على منظم الفعالية بالالتزام بالوقت والتاريخ والوقت المحدد للفعالية، وعدم المساس بالثوابت الدينية أو الاجتماعية أو الوطنية، وعدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات أو مخالفة القيم أو الأخلاق والالتزام بالتنسيق والمتابعة مع ممثلي الجهات الأمنية المختصة، والالتزام بضوابط السلوك العام وعرضها للجمهور عند مداخل الفعالية، كما حددت الضوابط المتعلقة بالفعالية من الالتزام والعمل بالضوابط لتشغيل المنظمين والعارضين والمتطوعين، وتخصيص مداخل وأماكن مخصصة للأفراد كل جنس على حدة وأخرى للعائلات، وأيضا الالتزام بشروط الأمن والسلامة والحصول على تصريح مزاولة النشاط من المديرية العامة للدفاع المدني، وأخيراً التوقف عن النشاط أثناء أوقات الصلاة.