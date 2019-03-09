مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ كسمايو , جوبالاند

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,000 سلة غذائية عاجلة، تزن 270 طنًا، للمتضررين من الفيضانات فى مدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال ، يستفيد منها 18,000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.