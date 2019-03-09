مواطنة تروي معاناتها مع والدها الذي يتعاطى المخدرات ويمنع زواجها.. والشيخ المطلق يوجه لها عدة نصائح

دبي - بواسطة محمد فارس روت مواطنة تبلغ من العمر 31 عاما، معاناتها مع والدها الذي يعنفها هي واثنتين من شقيقاتها، ويرفض تزويجها لأحد من نفس عمرها، ويريد تزويجها لشخص في الخمسين أو السبعين من العمر، فيما وجه لها عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبد الله المطلق عدة نصائح.

وقالت المواطنة خلال اتصال هاتفي مع برنامج المطلق الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام، إنها مطلقة وتعيش رفقة أخواتها حياة صعبة مع والدها الذي يتعاطى المخدرات، ويفضل إخوتها الذكور عليهن، ويرفض تدخلهم لحل مشاكلهن.

وأشارت إلى أن الوالد رفض تزويجها من شاب من نفس عمرها بعد أن أخذ منه المهر، وحبسها في المنزل وفصلها من عملها، لافتة إلى أن وضعها أصبح متدهورا بشكل كبير.

من جانبه، نصح المطلق الفتاة بالصبر وعدم معاندة والدها، وحمَّل أشقاءها المسؤولية بترك أخواتهم مع والدهم الذي يتعاطى المخدرات، وعدم التدخل ورفع المعاناة عنهن.

ووجه المطلق الفتاة بالاتصال بالجهات المختصة لرفع الظلم عنها والاتصال بالمشايخ والمختصين والمرشدين الاجتماعيين والسماع منهم لطرق حل تلك المشاكل، كذلك التوجه إلى المحاكم الشخصية التي تفتح أبوابها لمثل هذه الحالات، لكن بعد أن تستشير أقربائها من أعمامها وأخوالها.