أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/3/2019 “Gold prices Jordan“ أسعار الذهب العالمية والمحلية في أغلب الدول

يعتبر الذهب من المعادن النفيسة ذات القيمة المرتفعة والاستثمار المربح نحرص نحن في موقع “عرب نيوز” على تقديم كل جديد عن تغيرات الأسعار التي تخص معدن الذهب وفقاً لاقتصاد كل دولة سوف نقوم بعرض أسعار الذهب بها ، ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات زوارانا الكرام والآن مع جدول تفصيلي بـ أسعار الذهب اليوم .
جدول تفصيلي بأسعار الذهب اليوم الجمعة بمعظم الدول
|النوع
|السعر بمصر
|السعر بالسعودية
|السعر بالأردن
|السعر بالإمارات
|السعر بالكويت
|السعر بقطر
|أسعار الذهب عيار 24
|748.40 جنيه
|159.88 ريال
|30.64 دينار
|156.58 درهم
|12.93 دينار
|157.26 ريال
|سعر الذهب عيار 22
|686.04 جنيه
|146.56 ريال
|28.09 دينار
|143.53 درهم
|11.85 دينار
|144.15 ريال
|أسعار الذهب عيار 21
|654.87 جنيه
|139.90 ريال
|26.81 دينار
|137.01 درهم
|11.31 دينار
|137.60 ريال
|أسعار الذهب عيار 18
|561.31 جنيه
|119.91 ريال
|22.98 دينار
|117.44 درهم
|9.70 دينار
|117.95 ريال
|سعر الذهب عيار 14
|436.57 جنيه
|93.26 ريال
|17.88 دينار
|91.34 درهم
|7.54 دينار
|91.73 ريال
|سعر الذهب عيار 12
|374.20 جنيه
|79.94 ريال
|15.32 دينار
|78.29 درهم
|6.46 دينار
|78.63 ريال
|أسعار أوقية الذهب
|23,275 جنيه
|4,972 ريال
|953.00 دينار
|4,870 درهم
|402.11 دينار
|4,891 ريال
|أسعار جنيه الذهب
|5,239 جنيه
|1.119 ريال
|214.51 دينار
|1,096 درهم
|90.51 دينار
|1.101 ريال
|أسعار كيلو الذهب
|741,714
|159.880 ريال
|30.643 دينار
|156,580 درهم
|12.930 دينار
|157,258 ريال