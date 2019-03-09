، الشرقية غداً.. نفق وجسران لتسهيل حركة المرور يدشنهم "سعود بن نايف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشروعات تتكلف 426 مليوناً..و"الجبير": حيوية ومهمة لمداخل الدمام الرئيسة

يفتتح أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، غداً الأحد، مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع جسر الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب، وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع ٢٨ بالدمام، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 426 مليون ريال، والتي تعتبر من المشاريع التنموية الحيوية المهمة التي تساهم في انسيابية الحركة المروية في حاضرة الدمام.

وثمن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير رعاية أمير المنطقة الشرقية، بتدشين تلك المشروعات الحيوية في مدينة الدمام، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات التي تعد مداخل رئيسة في الدمام، والتي سيكون لها الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة لهذه المشاريع.

وأكد "الجبير" على أهمية هذه المشروعات أيضاً ومدى مساهمتها في فك الاختناقات المرورية، وكذلك في تحسين مداخل المدن، والذي يأتي ضمن خطة الأمانة في تنفيذ مشروعات حيوية مهمة في كل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

ونوه بالدعم اللامحدود والمتابعة المستمرة من قبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز ومن نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وحرصهما الدائم على متابعة المشروعات التنموية المهمة بالمنطقة والتي تخدم جميع الأهالي، معتبرًا افتتاح أمير الشرقية لهذه المشروعات أكبر دليل على حرصه على متابعة سير جميع المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذ في المنطقة، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الأمانة في المنطقة.

كما قدم "الجبير" شكره وتقديره لمرور المنطقة الشرقية على جهودهم وتعاونهم الدائم في المشروعات التي تنفذها الأمانة، ومشاركتهم في تسهيل الحركة المرورية أثناء مدة تنفيذ هذه المشاريع، من خلال وضع التحويلات المرورية، إضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة ساهمت في شكل كبير في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الشراكة الفاعلة بين جميع الجهات الخدمية فيما يخدم أهالي المنطقة الشرقية، من خلال العمل كفريق واحد.

وأعرب عن بالغ شكره لكافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم مع الأمانة، وقدم أيضًا شكره للمجلس البلدي لحاضرة الدمام على تعاونهم مع الأمانة، طوال مدة تنفيذ هذه المشاريع والتي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في انسيابية الحركة المروية بالمنطقة.