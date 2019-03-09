، اعتصام قرب "إيفل" وتعبئة نسوية.. زخم جديد لـ"السترات الصفراء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الأسبوع الـ17 للحركة وقبل أيام من انتهاء "النقاش الوطني الكبير"

يسعى محتجُّو "السترات الصفراء"، اليوم السبت، في الأسبوع السابع عشر للحركة، إلى إعطاء زخم جديد لتحركهم المناهض للسياسة المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون، عبر تظاهرات في أنحاء فرنسا، واعتصام قرب برج إيفل وتعبئة للنساء.

وكان عدد المحتجين 282 ألفاً حين أطلقوا تحركهم للمرة الأولى في 17 نوفمبر من العام الماضي، وشكّل هذا الاستياء الشعبي أسوأ أزمة يواجهها "ماكرون" منذ انتخابه العام 2017.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، على مدى 4 أشهر أخذ عدد المتظاهرين يتراجع حتى إنه كان أقل من 40 ألفاً في الثاني من مارس، بينهم 4 آلاف في باريس، غير أن المتظاهرين يشككون في هذه الأرقام، ويؤكدون أن التعبئة مستمرة قبل أسبوع من انتهاء "النقاش الوطني الكبير" الذي دعت إليه السلطات للاستماع إلى المطالب وتقديم حلول سياسية.

والحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع في باريس سيكون اعتصاماً قرب برج إيفل، في موازاة تظاهرات في مدن أخرى، وسط مخاوف دائمة من أعمال عنف تخللت التظاهرات السابقة.

ومساء أمس الجمعة، حاول نحو 30 متظاهراً نصب خيم قرب برج إيفل لكن قوات الأمن منعتهم، فيما أكد منظمي التحرك عبر صفحتهم على "فيس بوك": "سنبقى في المكان طوال نهاية الأسبوع وما بعد ذلك إذا استدعى الأمر".

وكان قادة "السترات الصفراء" دعوا إلى هذا الاعتصام، وقال مكسيم نيكول الخميس في شريط مصور "أيام الثامن والـ19 من مارس، اعتصام كبير وتعبئة كبيرة. سنبيت في المكان".

ويتزامن السبت الـ17 للحركة الاحتجاجية مع اليوم العالمي للمرأة، ودعت نساء "السترات الصفراء" إلى تظاهرة اليوم السبت، في باريس، وتحديداً ابتداءً من الساعة 11:00 انطلاقاً من جادة الشانزيليزيه.