، "وكيل إمارة عسير"  يكرم المشاركين بمؤتمر سلامة المرضى بمحايل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، كرم وكيل إمارة المنطقة محمد بن ناصر بن لبدة، صباح اليوم السبت المحاضرين والرعاة في مؤتمر سلامة المرضى بمحافظة محايل والذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بمركز الأمير نايف الحضاري بمحافظة محايل عسير، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومحافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم فلقي .

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران رئيس مجلس إدارة المؤتمر خالد بن عايض عسيري كلمة ثمن خلالها رعاية أمير منطقة عسير لهذا المؤتمر الهام.

وفي نهاية الحفل كرم وكيل إمارة منطقة عسير المشاركين في المؤتمر من المحاضرين وشركاء النجاح الداعمين لإنجاح المؤتمر، كما كرم عددًا من الجهات الإعلامية الراعية.