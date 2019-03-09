، "بحر الشدائد".. القمر "يبتسم" للعالم العربي مساء اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبو زاهرة: هي فرصة لهواة التصوير الفوتوغرافي

يشهد، مساء اليوم السبت، ظهور أحد التضاريس المميزة على سطح القمر، في سماء السعودية ودول المنطقة العربية، وتعرف هذه المنطقة على سطح القمر باسم "القمر المبتسم".

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بعد غروب شمس اليوم السبت، يتم رصد منطقة على سطح القمر تسمى "مير كريسيوم"، أو "بحر الشدائد"، ويمكن رؤيتها بالسعودية والمنطقة العربية، وهي فرصة لهواة التصوير الفوتوغرافي.

وعن سبب تسميتها "وجه القمر المبتسم"، أشار المهندس "أبو زاهرة" إلى أن هذه المنطقة عندما تكون في وضعية مناسبة بالنسبة إلى الراصد من على سطح الأرض، تبدو كوجه يبتسم عند رؤيتها من خلال التلسكوب، وإن كانت في الحقيقة مجرد شكل عشوائي.

وأضاف: هذا الوجه المبتسم يظهر عندما تكون منطقة "مير كريسيوم" في مجال الرؤية، وضوء الشمس يعبر فوق الحافة الجبلية يضيء التلال المتقوسة التي تشبه "الفم" أسفل الفوهتين اللتين تمثلان "العينين".

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة إلى أن هذا المنظر يتكرر في بداية كل شهر قمري.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" كانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد كشفت في وقت سابق، سبب رؤية وجه مبتسم على القمر، موضحة أن الأمر يرجع إلى توزيع غير متناسق للأحواض الاصطدامية الضخمة الناتجة عن ارتطام كويكبات بسطح القمر.

وقالت الباحثة من معهد ماساتشوستس التقني "ماريا زوبير": منذ قدم التاريخ تساءل البشر حول سر وجود وجه يبتسم على القمر، ونعرف الآن أن اللطخات الداكنة هي أحواض اصطدامية ضخمة مليئة بالحمم، نجمت عن ارتطام كويكبات قبل أربعة مليارات عام.

وذكرت الباحثة العلمية أن البيانات تفيد بأن الجانبين القريب والبعيد من القمر تعرضا لاصطدامات مشابهة كبيرة، لكنهما تفاعلا معها بطرق مختلفة.