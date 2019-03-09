، مليون ريال غرامات على 68 مخالفاً لـ "المحافظة على مصادر المياه" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت حفر الآبار بطريقة غير نظامية أو دون الحصول على رخصة

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، غرامات مالية تجاوزت قيمتها مليون ريال على 68 فرداً ومؤسّسة؛ خالفوا نظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات تنوّعت بين حفر للآبار بطريقة غير نظامية، ودون رخصة حفر، أو ادّعاء المخالف بقيامه تنظيف البئر دون علم أو إذن من الجهات المختصة، ملزمة إيّاهم بردم الآبار وقامت بحجز الحفّارات.

ودعت الراغبين في حفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على التراخيص اللازمة والمتاحة إلكترونياً عبر موقع الوزارة.

وشدّدت على أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوّث الطبقات الجوفية للمياه.

يُذكر أن الإدارة العامة لتنظيم المياه معنية بإصدار التصاريح الخاصة بحفر الآبار ومقاولي الحفر، ومحطات التحلية، كما أنها معنية بتطبيق العقوبات على مخالفي نظام المحافظة على مصادر المياه.