، "خلها تشرب لبن" .. "المالكي": شاب يطلب تعويضًا من وزير الصحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: راجع 3 مستشفيات حكومية وخرج بـ"النصيحة الذهبية"

يروي الكاتب الصحفي وائل المالكي واقعة غريبة لشاب راجع ثلاثة مستشفيات حكومية، من أجل علاج والدته التي تعاني مِن مرض الروماتيزم، وكيف تلقى نصيحة من طبيب الطوارئ وهو يقول: (خلها تشرب لبن)، وموعدها بعد شهرين، وبعدها قام الشاب بإجراء عملية جراحية لأمه في مستشفى خاص، وهي الآن بصحة جيدة، ثم تقدم بطلب تعويض من معالي وزير الصحة، ومضى حوالي 5 شهور دون رد من لجنة الشؤون الصحية.

خلها تشرب لبن

وفي مقاله "خلها تشرب لبن" بصحيفة "الوطن"، يروي المالكي قائلاً: "بعد مراجعته لثلاثة مستشفيات حكومية من أجل علاج والدته التي تعاني مِن مرض مزمن (الروماتيزم)، وفي مراجعته للمستشفى الثالث أهداه الطبيب في الطوارئ هذه النصيحة الذهبية: (خلها تشرب لبن)، وموعدها بعد شهرين. كانت هذه من إحدى نصائح أطباء الطوارئ في أحد مستشفيات وزارة الصحة التي تطبق المورد الذاتي رغم حداثة المستشفى".

مستشفى خاص

ويمضي المالكي: "بعد هذه النصيحة الذهبية قرّر هذا الشاب أن يتوجه بوالدته للعلاج في مستشفى خاص؛ لأنها تعاني من التهاب حاد في المفاصل، ولا تحتمل الألم، فكل الأدوية المصروفة لها لم تعد تجدي نفعًا. قرر الطبيب المعالج لها في المستشفى الخاص إجراء عملية جراحية لإنهاء معاناتها، وهي الآن بصحة جيدة حتى كتابة هذه المقالة".

طلب تعويض

ويعلق المالكي متسائلاً: "هل يحق لهذا الشاب مطالبة وزارة الصحة بتعويض ما دفعه للمستشفى الخاص؟ حقيقة لم أجد مستندًا قانونيًّا لذلك، أو حتى مكتوبًا بشكل مباشر، ولكن ما ساءني في حالة هذا الشاب، أنه تقدم بطلب تعويض من معالي وزير الصحة، وأحيلت معاملته للشؤون الصحية للبتّ فيها، والآن أمضى ما يقارب 5 شهور دون رد من اللجنة، والمفاجأة أن هناك معاملات أخرى بطلب تعويض كذلك لم يتم الرد عليها".

تأخرتم في الرد

وينهي الكاتب قائلاً: "سؤالي لمديري الشؤون الصحية وكذلك للمسؤولين في وزارة الصحة: ألا تعتقدون أنكم تأخرتم في الرد عليهم؟ وهل تنصحون بإكمال شرب اللبن مع الانتظار؟".