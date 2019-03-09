محمد بن مسعود - الدمام - شملت أجهزة غسيل كلوي ومعدات خاصة بالمختبر وقسم الأشعة دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المساعدات الطبية المقدمة لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة. جاء ذلك بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة عوض مبارك سعد؛ ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري؛ وفريق إعلامي إيطالي. وشملت المساعدات أجهزة الغسيل الكلوي، ومعدات خاصة بالمختبر وقسم الأشعة. وأشاد مدير عام مكتب الصحة بمحافظة المهرة، بالدعم المستمر المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى وللمهرة عموماً. وقدّم شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وشعب المملكة، على وقوفهم مع اليمن في محنته الإنسانية الراهنة. "إغاثي الملك سلمان" يقدّم مساعدات طبية لمستشفى بالمهرة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-09 دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المساعدات الطبية المقدمة لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة. جاء ذلك بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة عوض مبارك سعد؛ ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري؛ وفريق إعلامي إيطالي. وشملت المساعدات أجهزة الغسيل الكلوي، ومعدات خاصة بالمختبر وقسم الأشعة. وأشاد مدير عام مكتب الصحة بمحافظة المهرة، بالدعم المستمر المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى وللمهرة عموماً. وقدّم شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وشعب المملكة، على وقوفهم مع اليمن في محنته الإنسانية الراهنة. 09 مارس 2019 - 2 رجب 1440 01:32 PM شملت أجهزة غسيل كلوي ومعدات خاصة بالمختبر وقسم الأشعة شملت أجهزة غسيل كلوي ومعدات خاصة بالمختبر وقسم الأشعة دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المساعدات الطبية المقدمة لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة. جاء ذلك بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة عوض مبارك سعد؛ ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري؛ وفريق إعلامي إيطالي. وشملت المساعدات أجهزة الغسيل الكلوي، ومعدات خاصة بالمختبر وقسم الأشعة. وأشاد مدير عام مكتب الصحة بمحافظة المهرة، بالدعم المستمر المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى وللمهرة عموماً. وقدّم شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وشعب المملكة، على وقوفهم مع اليمن في محنته الإنسانية الراهنة. ، "إغاثي الملك سلمان" يقدّم مساعدات طبية لمستشفى بالمهرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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