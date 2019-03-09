محمد بن مسعود - الدمام - رصد حسابات إلكترونية تروّج له وتبين أنه غير مدرج بـ "الهيئة" أعلنت هيئة الغذاء والدواء، ضبط عبوات منتج تجميلي "زيت حشيش" في الرياض. وقالت الهيئة اليوم: تبيّن أن المنتج غير مدرج لدى "الغذاء والدواء" بعد رصد حسابات إلكترونية تروّج له. "الغذاء والدواء" تضبط عبوات منتج "زيت حشيش" في الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-09 أعلنت هيئة الغذاء والدواء، ضبط عبوات منتج تجميلي "زيت حشيش" في الرياض. وقالت الهيئة اليوم: تبيّن أن المنتج غير مدرج لدى "الغذاء والدواء" بعد رصد حسابات إلكترونية تروّج له. 09 مارس 2019 - 2 رجب 1440 01:24 PM رصد حسابات إلكترونية تروّج له وتبين أنه غير مدرج بـ "الهيئة" رصد حسابات إلكترونية تروّج له وتبين أنه غير مدرج بـ "الهيئة" أعلنت هيئة الغذاء والدواء، ضبط عبوات منتج تجميلي "زيت حشيش" في الرياض. وقالت الهيئة اليوم: تبيّن أن المنتج غير مدرج لدى "الغذاء والدواء" بعد رصد حسابات إلكترونية تروّج له. ، "الغذاء والدواء" تضبط عبوات منتج "زيت حشيش" في الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تضبط عبوات منتج "زيت حشيش" في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.