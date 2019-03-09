، "بلدي جدة" يناقش ميزانية الأمانة في جلسته الـ50 ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب إدارة الصيانة برفع تقرير عن احتياجات الأحياء

طالب المجلس البلدي بمحافظة جدة، الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة المحافظة؛ برفع تقارير عن كافة المشاكل التي تواجهها الأحياء ووضع الحلول العاجلة لها، كما طلب نماذج لبعض عقود الصيانة بأمانة محافظة جدة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في جلسته "50" برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ حيث ناقش ميزانية أمانة محافظة جدة للعام المالي الحالي 2019م، من خلال العرض التفصيلي الذي قدمه مدير إدارة الميزانية بالأمانة.

وشهد الاجتماع استعراض مخرجات لقاء المجلس مع أهالي حي الريان، واستعراض طلبات سكان حي السنابل وحي الهدى، وردود الأمانة على بعض قرارات المجلس البلدي.

وقال "المحمدي": المجلس اتخذ عددًا من القرارات والتوصيات خلال الجلسة تمثلت في إحالة موضوع ميزانية الأمانة إلى لجنة الشؤون الإدارية والمالية والاستثمار بالمجلس؛ لدراستها وإبداء الرأي وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة، والتوجيه فيما يخص المشاريع بالميزانية؛ حيث تمت إحالته للجنة المشاريع والتعمير.

وأضاف: تم اتخاذ قرار بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة لوضع جدول زمني لكافة الدوائر الانتخابية بمحافظة جدة، وذلك لرفع تقارير عن كافة المشاكل التي تواجهها الأحياء، ووضع الحلول العاجلة لها، وطلب نماذج لبعض عقود الصيانة بأمانة محافظة جدة؛ لدراستها من قبل المجلس واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

وأردف "المحمدي": المجلس وافق على كافة مطالب سكان حي الريان، ووجه بمخاطبة الجهات المعنية والمتمثلة في معاناتهم من طفوحات المياه السطحية التي أغرقت أجزاء واسعة من الحي وتسببت في انتشار البعوض وخوفهم من الأوبئة.

وتابع: تضمنت المطالب صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة ومكافحة البعوض والحشرات وتصريف مياه السيول والتخلص من المستنقعات، وعمل حدائق داخل الحي وتغطية مجرى السيل وتحويله إلى ممشى، وكذلك انعدام المدارس والمراكز الصحية بالحي.

واختتم بالقول: المجلس اتخذ قرارًا مماثلًا بخصوص شكوى أهالي السنابل والهدى، والتي تضمنت ضرورة استكمال سفلتة ما تبقى من الحي ومعالجة الإنارة وشبكاتها والاهتمام بالتشجير والأرصفة، ومشكلة الدمارات المنتشرة وتكثيف الرقابة على المطاعم والمحلات.