فرض غرامات مالية على المتجاوزين يمينا عند الإشارات.. ورصدهم بهذه الطريقة

أعلنت المديرية العامة للمرور عن قرب إيقاع الغرامات على قائدي المركبات الذين يعرقلون حركة السير،ويتجاوزون من أمام المركبات من الجهة اليمنى.

وحسب ” الوطن” قالت مصادر أنه سيتم رصد هذه المخالفة من خلال وضع كاميرات عند الإشارات.

وأضافت المصادر أن هناك مخالفات مرورية متعمدة”منها عدم ترك السائق مسافة بين مركبته والمركبة التي أمامه و عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو لليسار أو التجاوز أو تغيير المسار وإساءة استخدام منبه المركبة والرجوع للخلف مسافة تزيد على 20 مترا”.