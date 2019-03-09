المتهم بقتل شقيقه في الأمواه بعسير يسلم نفسه للجهات الأمنية

أفادت مصادر أن المتهم بقـتل شقيقه الأكبر في مركز الأمواه بمنطقة عسير سلّم نفسه للجهات الأمنية بعد تضييق الخناق عليه. وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن المتهم اضطر لتسليم نفسه بعدما دلّت التحريات التي يجريها الأمن على ارتكابه الواقعة والأماكن المحتمل تواجده فيها، لافتة إلى أنه ستتم إحالة المتهم للجهات المعنية لاستكمال اللازم بشأنه.

وكانت الجهات الأمنية قد فتحت تحقيقاً في واقعة إقدام أحد المواطنين على قـتل شقيقه الأكبر قبل أيام في ظروف غامضة.

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