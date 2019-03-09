قالت مصادر إن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه بوقف تصديق زواج فتاة قاصر في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير، وذلك لصغر سنها.
وأوضحت المصادر أن الوزير وجه بمساءلة المأذون الذي قام على عقد النكاح لمخالفته نظام حماية الطفل، وشدد على المأذونين بالتوقف عن عقد زواج أحد طرفيه يقل عمره عن 18 عاماً إلا بعد الرجوع للمحكمة.
وأبانت أن إدارة مأذوني الأنكحة في الوزارة طلبت من رئيس المحكمة العامة عدم المصادقة على عقد الزواج لحين التأكد من عدم مخالفته للائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التي تنص على “يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عن عمر 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى سواء كان ذكرا أو أنثى”.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف زواج فتاة قاصر بعسير.. ومصادر: وزير العدل وجه بمساءلة المأذون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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