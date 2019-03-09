الخبير الحصيني: أجواء مناسبة للتنزه بجميع المناطق ما عدا الشرقية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم السبت مناسبًا للتنزه، مشيرًا إلى أن «الكشتة» في ليلة الأحد تحتاج إلى ملابس شتوية، وأن البرودة تزداد كلما اتجهنا شمالًا.

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الأجواء جيدة اليوم السبت وليلة الأحد، على معظم مناطق المملكة، ولا يوجد ما يمنع من التنزه، ما عدا منطقة الشرقية والخليج، متوقعًا رياحًا وأتربةً عليهما.

وقال الباحث في الطقس: «اكشتوا.. مَن يبقَ حتى الليل في البر أو أماكن مكشوفة يحتَجْ إلى ملابس شتوية. وتزداد ثقل الملابس كلما تم الاتجاه شمالًا».

وأضاف الحصيني أن ساعات صباح يوم السبت تشهد أجواء باردة، فيما تكون الأجواء لطيفة بالنهار على الشمالية والوسطى، مشيرًا إلى أن أقل درجة حرارة سُجلت فجر اليوم السبت، كانت في جنوب حائل، وبلغت 5 درجات مئوية. أما أعلى درجة حرارة فسجلت في جازان وبلغت 26، وبلغت درجة الحرارة في الرياض 11 درجة مئوية.

في السياق ذاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس، لليوم السبت- نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية، يصحبه انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، ويمتد إلى منطقة نجران، وقد يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض.

كما يُتوقع نشاط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الداخلية منها والساحلية، مع سماء غائمة جزئيًّا على جنوب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.