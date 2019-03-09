«الأرصاد» تصدر تنبيهًا برياح مثيرة للغبار على 5 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على عددٍ من مناطق المملكة.

وقالت الهيئة، في عدة تغريدات عبر حسابها في موقع «تويتر»: إنَّ الحالة الجوية تشمل مناطق نجران وتبوك والحدود الشمالية والجوف والشرقية.

وتبدأ الحالة على منطقة نجران الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة عند منتصف ليل الجمعة/ السبت، وتنتهي في نفس التوقيت منتصف ليل السبت/ الأحد، وتشمل شرورة ونجران والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الجوية على منطقة تبوك الساعة الثامنة صباح السبت، وتنتهي الساعة السابعة مساء، على تبوك وضباء والوجه وأملج ونيوم والأجزاء المجاورة، فيما تبدأ الحالة الجوية على أملج والأجزاء المجاورة لها الساعة التاسعة صباح السبت، وتنتهي في الرابعة عصرًا.

أما في منطقة الحدود الشمالية فتبدأ الحالة الجوية الساعة السابعة من صباح السبت، وتنتهي في الثامنة مساءً على عرعر ورفحاء وطريف والأجزاء المجاورة.

وفي الجوف، تبدأ الحالة الجوية الساعة الثامنة صباحًا، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، وتشمل سكاكا والقريات ودومة الجندل والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة على المنطقة الشرقية، الساعة الثامنة صباحًا، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، على حفر الباطن والقيصومة والخفجي والجبيل والدمام والظهران والأحساء والقطيف والنعيرية والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الافقية، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم تمتد إلى منطقة نجران، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض.

وتوقع التقرير نشاطًا للرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الأجزاء الداخلية منها والساحلية، وسماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وعن حالة البحر الأحمر، أوضح التقرير أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما لخليج العربي فسيتعرض لرياح سطحية شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.