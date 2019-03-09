السعودية اليوم / "البيئة" تختتم دورة تدريبية لتطوير قطاع الإنتاج العضوي



الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دورية تدريبية، هدفت إلى تعزيز وتطوير الجوانب الفنية والرقابية والتشريعية في قطاع الإنتاج العضوي لدى المتدربين وإلمامهم بعمل جهات التوثيق وإلية اعتمادها، إضافة إلى متطلبات اعتماد جهات التفتيش والتوثيق "ISO 17020" و"ISO 17065".

وأوضح مدير إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أيمن الغامدي، أن الدورة تدريبية انطلقت في الفترة من 3 وحتى 7 مارس الجاري بعنوان (متطلبات اعتماد جهات التفتيش والتوثيق "ISO 17020" و"ISO 17065")، بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لمأموري ضبط المدخلات والمنتجات العضوية بفروع الوزارة، وبمشاركة المراقبين بإدارة الإنتاج العضوي، والمختصين بالجمعية

وبين الغامدي أن الدورة هدفت إلى تعزيز الجوانب الفنية والرقابية والتشريعية في مجال الإنتاج العضوي لدى المتدربين وإلمامهم بعمل جهات التوثيق وآلية اعتمادها.

واعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية مؤخراً، لدعم قطاع الإنتاج العضوي بهدف رفع حجم الإنتاج العضوي، وتشمل دعم صغار المزارعين العضويين ومربي الماشية العضوية والدواجن والاستزراع السمكي والمناحل، إضافة إلى إحدى أنشطة خطة العمل التنفيذية التي تهتم بالتفتيش والتوثيق للمزارع العضوية التي تحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم، إضافة إلى دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية من خلال تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، مع تعزيز التعاون في مجال الأبحاث، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها.

// انتهى //

13:51ت م

0039



الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واساختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دورية تدريبية، هدفت إلى تعزيز وتطوير الجوانب الفنية والرقابية والتشريعية في قطاع الإنتاج العضوي لدى المتدربين وإلمامهم بعمل جهات التوثيق وإلية اعتمادها، إضافة إلى متطلبات اعتماد جهات التفتيش والتوثيق "ISO 17020" و"ISO 17065".وأوضح مدير إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أيمن الغامدي، أن الدورة تدريبية انطلقت في الفترة من 3 وحتى 7 مارس الجاري بعنوان (متطلبات اعتماد جهات التفتيش والتوثيق "ISO 17020" و"ISO 17065")، بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لمأموري ضبط المدخلات والمنتجات العضوية بفروع الوزارة، وبمشاركة المراقبين بإدارة الإنتاج العضوي، والمختصين بالجمعية السعودية للزراعة العضوية، ومفتشي شركات التوثيق.وبين الغامدي أن الدورة هدفت إلى تعزيز الجوانب الفنية والرقابية والتشريعية في مجال الإنتاج العضوي لدى المتدربين وإلمامهم بعمل جهات التوثيق وآلية اعتمادها.واعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية مؤخراً، لدعم قطاع الإنتاج العضوي بهدف رفع حجم الإنتاج العضوي، وتشمل دعم صغار المزارعين العضويين ومربي الماشية العضوية والدواجن والاستزراع السمكي والمناحل، إضافة إلى إحدى أنشطة خطة العمل التنفيذية التي تهتم بالتفتيش والتوثيق للمزارع العضوية التي تحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم، إضافة إلى دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية من خلال تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، مع تعزيز التعاون في مجال الأبحاث، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها.// انتهى //13:51ت م0039

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