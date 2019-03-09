السعودية اليوم / اعتصام في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين تضامنًا مع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية



بيروت 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

نظمت القيادة السياسية للفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان اعتصاما حاشدا اليوم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية تضامنا مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وألقيت خلال الاعتصام كلمات اعربت عن استنكار القيادة الفلسطينية في لبنان للممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وطالبت بتدخل دولي من أجل إطلاق سراحهم والتعامل معهم استنادا للقرارات والمواثيق الدولية .

ورأت أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أساليب عنصرية ممهنجة يؤكد عنصرية السلطات الإسرائيلية ورفضها الالتزام بالقرارات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان .

// انتهى //

13:43ت م

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