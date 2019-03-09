شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان .. أطنان مساعدات لللاجئين السوريين والان نبدء بالتفاصيل

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام، و800 فرشة للأسر السورية اللاجئة في بلدة الناعمة بمحافظة جبل لبنان. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.



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