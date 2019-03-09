شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: عقد مليون جلسة قضائية خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وبينت أن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأشهر الستة الماضية بلغت أكثر من مليون جلسة، إذ عقدت محاكم منطقة الرياض 291 ألف جلسة قضائية، فيما احتلت محاكم منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بـ282 ألف جلسة قضائية خلال العام الجاري، أما محاكم المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ150 ألف جلسة.
وأصدرت محاكم المملكة كافة أكثر من 411 ألف حكم خلال العام الجاري، فيما صادقت محاكم الاستئناف في أنحاء المملكة كافة على أكثر من 100 ألف حكم خلال العام الجاري.
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