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فيديو وصور.. تحدي الثيران يحبس الأنفاس بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت عروض تحدي الثيران المقامة حالياً على هامش فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الرياض، لقطات مثيرة ومشاهد تحبس الأنفاس.
وظهر في مقطع فيديو، مروض ثيران فشل في الصمود على ظهر الثور إلا لثوانٍ معدودة بعد دورانه به في الساحة مما اضطره إلى النزول؛ فيما بينت ثوراً هائجاً يثور يميناً ويساراً فور دخوله ساحة العرض ويطرح صاحبه أرضاً.
يذكر أن النسخة الحالية من مهرجان الإبل تشهد مشاركة فرقة أمريكية تنفذ عرضاً بمشاركة 150 ثوراً لأول مرة خارج الولايات المتحدة.
وتجتذب هذه الفعالية عدداً كبيراً من الزوار الخليجيين والأجانب الذين حرصوا على تجربة ركوب الإبل.
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