الان تتابع «هيئة مكة» تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائفها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي:
أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة مقابلات المتقدميين للوظائف المستثاة بمسمى (عضو هيئة).
وسبق أن أعلنت الرئاسة العامة عن شغور وظائف للعمل الميداني مشترطة أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الشرعية وأن لا يقل تقديره عن جيد جدا.
وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة المقابلات الشيخ فؤاد بن سعود العمري حرص الرئاسة العامة على توظيف من يتوفر فيه معايير القبول ومن أهمها الأهلية العلمية والفكرية المتضمنة الإحاطة بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن التوجه وسلامته من الأفكار الضالة وأن يكون مظهره العام لائقا لشغر مثل هذه الوظائف الشرعية.
وتأتي هذه الشروط والمعايير تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الهادفة لتحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة وفقهم الله.
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