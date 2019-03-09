موقع نظام جدارة : كيفية التسجيل وتحديث البيانات 2019 شروط جدارة الوظائف الإدارية 1440

نقدم لكم كل ما يهمكم حول موقع نظام جدارة للتوظيف السعودي حيث أن منظومة جدارة من المنظومات السعودية الناجحة التي تسعى إلي تمكين المواطنين السعوديين ممن يسعون إلي الحصول علي الوظائف، ويقوم الباحثون عن عمل بالتقدم للوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وتخصصاتهم المختلفة، ويمكن التسجيل في نظام جدارة عن طريق تسجيل البيانات الشخصية والخبرات العلمية والعملية ثم يتم إرفاق الوثائق المطلوبة عبر الموقع، ثم يتم ترشيح هذه البيانات عبر النظام الآلي لعرض نقاط الترشيح للمتقدمين للوظائف.

بيانات موقع نظام جدارة :

يجب الحرص علي إدخال كل المعلومات والبيانات المطلوبة في الحقول الصحيحة ويجب التأكد من صحة ودقة كافة المعلومات التي تتمثل في:

تحديد الدرجة العلمية

تحديد المؤسسة العلمية التي تم التخرج منها ويوجد اسمها علي شهادة التخرج

التخصص المسجل في الدرجة العلمية من مصدر العمل

نوع الدرجة العلمية

تاريخ اعتماد وثيقة التخرج باليوم والشهر والسنة من الجامعة أو المعهد ” تاريخ التخرج”

تحديد المعدل حسب المذكور في الدرجة العلمية

كيفية التسجيل الجديد في موقع نظام جدارة بالخطوات ورابط الموقع:

الدخول علي الصفحة الرئيسية من هنا الضغط علي تسجيل جديد اضافة رقم الهوية الوطنية ” 10 خانات دون فواصل” كتابة تاريخ الميلاد بالهجري الضغط علي استمرار

بعد تلك الخطوات تظهر كل بياناتك الشخصية ويجب التأكد من صحة كافة البيانات المكتوبة، وإن كان هناك أية أخطاء راجع رقم الهوية الخاص بك وأعد كتابته، وإن زالت المشكلة قائمة يمكنك طلب المساعدة عن طريق الضغط علي الدعم والمساعدة.

طريقة التحديث للبيانات في منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني التابع للخدمة المدنية

تسجيل الدخول لنظام جدارة الصفحة الرئيسية.

توثيق المعلومات الشخصية من خلال استبانة تشمل مجموعة من الأسئلة ومن هذه الأسئلة :الحالة الصحية والطول والوزن، بالإضافة إلى بعض المهارات الشخصية واللغات وغيرها.

الاجابة على كل قسم من الاستبانة من القائمة المنسدلة والضغط على حفظ

أسماء المرشحات للوظائف الإدارية 1440 :

قامت وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن اسماء المرشحات للوظائف الإدارية 1440 نسا جدارة في المملكة والتي قد تم التقديم لها في الفترة بين 27 محرم 1440 وحتي 2 صفر 1440 من خلال موقع نظام جدارة للتوظيف، وقد قامت الوزارة بدعوة 88 مواطنة مدنية للتقديم ومراجعة فروع ومكاتب الوزارة اعتبارا من يوم 6 صفر وحتي 8 صفر لاستكمال اجراات المطابقة النهائية لهن.

وظائف جدارة الحج والعمرة 1440

يتم التقديم من تاريخ 23-5-1440 وحتي 25-5-1440، يستهدف الإعلان خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها، وخريجي وخريجات البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه، والجدير بالذكر أن الأولوية للترشيح للتخصصات الغير تربوية

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