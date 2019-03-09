حساب المواطن يجيب عن 7 تساؤلات تشغل المستفيدين ونقدم شروط التسجيل

نعرض لكم كل ما يهمكم عن حساب المواطن والشروط الخاصة بالتسجيل وأهم ما ورد عنه ومميزات النظام والقرارات المشروطة وموعد صرف أول بدل ونقدم لكم أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير العمل السعودي، فقد جدد المهندس على الراجحي الدعوة للمواطنين لسرعة التسجيل في موقع بوابة حساب المواطن للدعم الحكومي وذلك قبل يوم 16 ديسمبر 2017 للاستفادة من اللحاق بصرف الدفعة الثانية من الدعم، وذلك بعد تحديد موعد نزول وصرف أول بدل نقدي للأسر السعودية علي حسب النتائج الأهلية وشروط الاستحقاق ضمن سياسيات برنامج حساب المواطن.

وكانت غالبية الأسئلة عن :

كيفية التعامل مع أصحاب الحسابات البنكية المجمدة أو المتوقفة

موقف العزاب (المستقلين) من حساب المواطن

طريقة إثبات حق حساب المواطن

موقف السعودية المتزوجة من أجنبي

شروط التسجيل في حساب المواطن

سياسات حساب المواطن

موعد أول صرف

أصحاب الحسابات البنكية المتوقفة أو المجمدة

كان البعض يتساءل عن كيفية التعامل مع أصحاب الحسابات البنكية المتوقفة أو المجمدة، ولكن المصادر المطلعة سارعت إلى توضيح أن هؤلاء يمكنهم فتح حساب بنكي جديد يتعاملون به مع البرنامج.

موقف العزاب

ومع إعلان عن نظام حساب المواطن تساءل البعض عن موقف العزاب غير المتزوجين من حساب المواطن، وقد تمت الإجابة علي السؤال علي حساب البرنامج علي تويتر من فترة، وذلك بتنوية جاء فيه ( إذا كنت أعزب بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، ولابد من إثبات استقلاليتك )، أما طريقة الإثبات فتتمثل في تقديم صك ملكية أو عقد إجار أو فاتورة كهرباء تثبت ذلك.

السعودية المتزوجة بأجنبي

يستثني من التسجيل في البرنامج ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل.