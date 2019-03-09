«التحالف»: 65 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن خروقات المليشيا الحوثية الإرهابية لوقف إطلاق النار بالحديدة مستمرة. أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن خروقات المليشيا الحوثية الإرهابية لوقف إطلاق النار بالحديدة مستمرة. وكشف التحالف ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية 65 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة الماضية، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا ونتج عن ذلك استشهاد مواطن و12 جريحا.



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