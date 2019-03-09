شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا ضيف شرف في المعرض العالمي للامتياز التجاري بـ«الشرقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تشارك جمهورية إندونيسيا ضيف شرف في النسخة الثانية بالمعرض العالمي للامتياز التجاري من 25-27 أبريل القادم، على أرض معارض الظهران الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وأمانة المنطقة الشرقية، الذي يقام تحت رعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضحت المشرفة على المعرض عبير جليح، أن المعرض في نسخته الثانية يستضيف جمهورية إندونيسيا بحضور مجموعة من الشركات والعلامات الإندونيسية، حيث سيكون المعرض منسجما مع طموحات وتوجهات رؤية المملكة 2030 التي حرصت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث تكمن أهمية هذا المعرض في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المستدامة للمشاريع التجارية، والتوسع والانتشار من خلال منح حق الامتياز، وخلق فرص وظيفية كبيرة.

وقالت إن إندونيسيا هي ضيف الشرف لهذا العام بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع السفارة الإندونيسية التي تشارك مع الشركات والعلامات التجارية الإندونيسية في هذا المعرض وبمختلف القطاعات، وستقدم الخدمات الخاصة بها من خلال وجودها بالمعرض، وسيوجد السفير الإندونيسي مع وفد من الملحقية التجارية خلال أيام المعرض.

وأشارت إلى ان المعرض يستقطب هذا العام مجموعة كبيرة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والدولية تقدر بـ150 شركة و600 علامة تجارية كما يستهدف لزيارته نحو 20 ألف زائر من مختلف مناطق المملكة والدول العربية والعالمية، متوقعة ارتفاع عدد الاتفاقيات لبناء شراكات «امتياز» مقارنة بالعام الماضي إلى 1000 اتفاقية.

ولفتت إلى أن المعرض العالمي للفرنشايز هو الاستجابة الحقيقية لهذا المخاض والطلب الشديد في فهم ثقافة الفرناشيز بالشكل العلمي والمهني الصحيحين، ليجتمع رجال الأعمال والأكاديميون والمستشارون والمهتمون تحت سقف واحد لوضع خارطة طريق للفرنشايز السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام.