مطار الطائف الدولي يحتفل بـ اليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الطائف احتفلت إدارة مطار الطائف الدولي بالتعاون مع إدارة التعليم بالطائف أمس, باليوم العالمي للمرأة مع المسافرات القادمات داخل صالات السفر . وحرص منسوبو المطار ومنسوبات إدارة التعليم بمحافظة الطائف على توزيع الورود والهدايا التذكارية علي السيدات المسافرات احتفالاً بهذه المناسبة وتقديراً لجهودهن الجليلة التي تسهم في رفعة هذا الوطن الغالي.



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