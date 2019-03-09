

السيح 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

‏شرعت بلدية الخرج في تنفيذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح بطول 5 كلم ، بمحاذاة وادي غياضة الذي يخترق عدد من الأحياء في غرب السيح ، وذلك ضمن مشاريع تطوير ممرات المشاة في أحياء المدينة وضواحيها .

‏وروعي في تصميم ممر المشاة الجديد تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذي لحركة المركبات ، وتم تزويده بمجموعة من الخدمات كدورات المياه وأكشاك المبيعات وأماكن للجلوس وشاشات لعرض بعض البرامج التوعوية.

‏الجدير بالذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة إنتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة ، تعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة ، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً ، تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية.

// انتهى //

12:25ت م

0031





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الخرج تنفذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.