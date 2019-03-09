

الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم، وفد القضاة الماليزيين الذين يزورون المملكة لحضور دورة تدريبية متخصصة .

وتمحور اللقاء حول الاسهامات التي تقدمها جامعة الإمام في مجالات القضاء، والبحوث والدراسات في هذا الجانب وإمكانية الإفادة منها .

حضر اللقاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود .

// انتهى //

12:24ت م

0029





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي وفداً من القضاة الماليزيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.