السعودية اليوم / تنبيه متقدم بنشاط برياح سطحية مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة



الطائف 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية تشمل مكة المكرمة ، والطائف ، والخرمة ، وتربة ، ، والليث ، والقنفذة ، والشعيبة ، والاجزاء المجاورة لها .

وأفادت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

// انتهى //

11:29ت م

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