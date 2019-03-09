السعودية اليوم / في اليوم العالمي للمرأة .. جمعية "رواد" بجازان تنظم برنامجاً تثقيفياً عن "دور المرأة في بناء المجتمع"



جيزان 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

نظمت جمعية "رواد" الشبابية بمنطقة جازان ممثلة في قسمها النسائي الليلة الماضية، برنامجاً تثقيفياً تم من خلاله تسليط الضوء على "دور المرأة وأهميته في بناء المجتمع"، وذلك ضمن فعالياتها للاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

كما تم ، تسليط الضوء، على مكانة المرأة في الإسلام عامة وفي المجتمع السعودي بشكل خاص، والمجالات التي تسهم فيها المرأة، ودورها الحضاري ومساهمتها في النهضة التي يشهدها الوطن.

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11:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.