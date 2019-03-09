شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الرياض الدولي للكتاب منارة ثقافية تخطف الأنظار والان نبدء بالتفاصيل

يشكل معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات أهمية ثقافية محلياً وعالمياً كونه يتربع على أكبر المنصات الثقافية ويشكل أكبر عرض لدور النشر في الداخل والخارج لاسيما وأنه الأكبر من حيث القوة الشرائية.

ومنذ أن تصدرت الجامعات السعودية المشهد الثقافي سعت حينها للعمل على تنظيم معارض خاصة بالكتاب داخل أروقتها الجامعية؛ حرصاً من منسوبيها على الإثراء المعرفي في المجال البحثي حينها قامت وزارة التعليم العالي بتوحيد تلك الجهود في هذا الصدد؛ ليصبح هناك معرض موحد وشامل يستوعب كل الأوعية الثقافية السعودية خصوصاً في ظل الشغف لدى أبناء المملكة تجاه القراءة والبحث والاطلاع المعرفي.

وفي 9 صفر 1428هـ الموافق 27 فبراير 2007 تولت وزارة الإعلام حينها الإشراف على تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب بشكل دائم، ولم تكتف الوزارة بذلك بل أولته جلّ اهتمامها مما جعله أكبر الفعاليات الثقافية في المملكة وتظاهرة ثقافية دولية إذ توسع العمل في هذا البرنامج ليشمل كل الفعاليات الثقافية ويصبح الأكثر مبيعاً من بين المعارض العربية ؛ حيث يزور المعـرض سنويا ما يزيد عــن مليون زائر، ويشارك فيه هذا العام 912 دار نشر وتوكيل ومؤسسات وهيئات وجهات حكومية إضافة إلى القطاع الخاص ويتضمن 423 ألف عنوان، ويقدم أكثر من 100 فعالية ثقافية، ولا تزال وزارة الإعلام تثبت لجمهور الثقافة العربية قدرتها على تطوير آليات العمل في هذ المعرض ليشمل استضافة العديد من الدول العالمية إلى جانب استثمار الجانب التقني والإبداعي في إظهار المشهد الثقافي بشكل يعكس ما وصلت إليه المملكة من تطور وتنوع ثقافي إلى جانب رغبتها في إبراز إرثها الحضاري والتاريخي لاسيما أهمية المملكة التاريخية بوصفها مركزاً للحضارات العربية والإسلامية.

وأكسب ثبات توقيت إقامة المعرض بشكل سنوي تحديداً في شهر مارس من كل عام لمدة عشرة أيام أهمية لهذا المعرض كونه أصبح ضمن روزنامة الفعاليات العالمية والمحلية في المجال الثقافي ومكن دور النشر من ثبات التوقيت لديها ليصبح ضمن أهم الفعاليات التي تشارك فيها بفعالية لاسيما العائد المالي والاقتصادي الجيد له.

ولأهمية معرض الرياض الدولي للكتاب باتت الكثير من الدول تتسابق للمشاركة فيه كضيف شرف تسوق من خلاله أبرز البرامج الثقافية، حيث يستضيف المعرض في كل عام دولة مميزة كضيف شرف، ويخصَص جناح نوعي لهذه الدولة لتعرض تاريخها وأدبها وإصداراتها لزوار المعرض وأيضاً يكون لها نصيب من الفعاليات والندوات الثقافية المصاحبة للمعرض.