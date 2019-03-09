شكرا لقرائتكم خبر عن «موقف الإسلام من الانتماءات للأحزاب» في ندوة بتعاوني غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وقدم الندوة الشيخ مسند بن محسن القحطاني والشيخ الدكتور محمود بن أحمد الدوسري، وأدارها عضو الإفتاء والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، وتناولت الآيات والأحاديث التي تبين أهمية الاجتماع وتحذر من الاختراق، والنتائج والآثار المترتبة على الفرق والجماعات وحكم الانتماء إليها، فيما تولى الشيخ علي المري التعليق على الندوة والإجابة عن أسئلة الحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر «موقف الإسلام من الانتماءات للأحزاب» في ندوة بتعاوني غرب الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.