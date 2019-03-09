شكرا لقرائتكم خبر عن «موقف الإسلام من الانتماءات للأحزاب» في ندوة بتعاوني غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور» بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، ندوة تحت عنوان «موقف الإسلام من الانتماءات إلى الأحزاب والفرق، وتوضيح الحكمة في عدم جواز ذلك»، وذلك في جامع فاطمة الزهراء بحي بدر في الدمام.

وقدم الندوة الشيخ مسند بن محسن القحطاني والشيخ الدكتور محمود بن أحمد الدوسري، وأدارها عضو الإفتاء والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، وتناولت الآيات والأحاديث التي تبين أهمية الاجتماع وتحذر من الاختراق، والنتائج والآثار المترتبة على الفرق والجماعات وحكم الانتماء إليها، فيما تولى الشيخ علي المري التعليق على الندوة والإجابة عن أسئلة الحضور.