شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "الجسر": لا تعطل لنظام الإجراءات أمس والان نبدء بالتفاصيل
وفي تعقيبه على ما جرى، نفى مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن لـ ”الخليج 365” تعطل نظام الحاسب الآلي المتعلق بإجراءات المسافرين بالجوازات والجمارك، مبينا أن الازدحام جاء نتيجة الأعداد الكبيرة التي غادرت المملكة باتجاه البحرين يوم أمس.
وأضاف المحيسن أن الازدحام تم التعامل معه سريعا من الجهات العاملة في الجسر، بعد أن أعلنت حالة الاستنفار لسرعة تخليص المسافرين، حيث فتحت إدارة الجوازات السعودية والبحرينية المسارات العكسية لامتصاص الأعداد الكبيرة من المسافرين التي شهدها الجسر.
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