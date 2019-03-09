اخبار السعوديه

مؤسسة "الجسر": لا تعطل لنظام الإجراءات أمس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "الجسر": لا تعطل لنظام الإجراءات أمس والان نبدء بالتفاصيل

اصطفت مركبات المغادرين على جسر الملك فهد لمسافة قاربت الكيلو متر باتجاه البحرين؛ نتيجة الأعداد الكبيرة من المسافرين أمس الجمعة، التي عبرت الجسر متجاوزة 100 ألف مسافر، حيث تجاوزت مدة الانتظار الساعتين لإنهاء الإجراءات بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارتا الجوازات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني.

وفي تعقيبه على ما جرى، نفى مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن لـ ”الخليج 365” تعطل نظام الحاسب الآلي المتعلق بإجراءات المسافرين بالجوازات والجمارك، مبينا أن الازدحام جاء نتيجة الأعداد الكبيرة التي غادرت المملكة باتجاه البحرين يوم أمس.

وأضاف المحيسن أن الازدحام تم التعامل معه سريعا من الجهات العاملة في الجسر، بعد أن أعلنت حالة الاستنفار لسرعة تخليص المسافرين، حيث فتحت إدارة الجوازات والبحرينية المسارات العكسية لامتصاص الأعداد الكبيرة من المسافرين التي شهدها الجسر.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة "الجسر": لا تعطل لنظام الإجراءات أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا