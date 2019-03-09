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2019-03-09 تعليم الخرج يطبق الدوام الصيفي في مدارس السيح والدلم.. غداً متابعات الخليج 365 - الخرج Advertisements تبدأ إدارة تعليم الخرج غداً تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم. وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، اعتماد الدوام الصيفي خلال الفترة المحددة، وحث أولياء أمور الطلاب والطالبات بالحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00.









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