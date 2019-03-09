شكرا لقرائتكم إعلان الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي 2019.. سفير السياحة لـ خالد بطيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي أسماء الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها الحادية عشرة، وذلك على هامش مشاركته في معرض برلين للسياحة (ITB) بألمانيا، وشهد حفل إعلان الفائزين الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبق، والدكتور سعيد البطوطي من منظمة السياحة العالمية، ورئيس مجلس السياحة الألماني، ووزير السياحة التونسي روني طرابلسي، ووزير السياحة اللبناني اواديس كيدانيان، ووزير السياحة المصري السابق الدكتور هشام زعزوع، وممثل وزير السياحة العُماني، وممثلو وسائل الإعلام العالمية والعربية.

ودشنت مراسم الإعلان بجناح الجمهورية التونسية الذي حظي بإقبال كبير من الحضور وجاءت النتائج كالتالي :

1- شخصية التراث العربي لمعالي الشيخة مي آل خليفة رئيس هيئة الثقافة بمملكة البحرين.

2- جائزة شخصية العام السياحية إلى الأستاذ الدكتور محمد عزت من مصر .

3- جائزة سفير السياحة للسيد خالد بطيان العمار من السعودية.

4- جائزة القيادة العربية الأولى للهيئات السياحية العربية للسيد شكري شراد من وزارة السياحة في تونس.

5- جائزة أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي العربي حسن خميس دماس من السعودية.

6- جائزة أفضل وكالة سياحية وسفر عربية (وكالة نادي المسافر) من السعودية.

وجاءت جوائز الإعلام السياحي المتخصص كالتالي:

7- أفضل تحقيق صحفي سياحي (سياحة الترفيه بالإمارات) للصحفي رامي قناوي من صحيفة البيان الإماراتية.

8- أفضل حوار صحفي سياحي (أولويات التطوير وفق الخطط) للصحفي حمود المحرزي من جريدة عمان بسلطنة عمان.

9- أفضل تقرير صحفي سياحي (عبر 3 طلعات جوية) للصحفي خالد الشاماني من صحيفة سبق من السعودية.

10- أفضل تحقيق صحفي سياحي (المزاحيط الأثرية بالرستاق) للصحفية منى الخروصية سلطنة عمان.

11- أفضل مقال صحفي سياحي (البيت الغربي قصة تاريخ) للصحفي طالب المقبالي من صحيفة الرؤية بسلطنة عمان مناصفة مع مقال (السياحة الدينية) للكاتب الأب رفعت ميشيل من المملكة الأردنية الهاشمية.

12- أفضل تقديم إذاعي لبرنامج سياحي عربي للمذيع عمر عسران إذاعة صوت العرب من مصر مناصفة مع المذيعة أمل الجهوري من سلطنة عمان.

13- جائزة أفضل فكرة لبرنامج سياحي ( خرائط سياحية ) لفايز محمد عبد الله من السعودية مناصفة مع حاتم بالحوش من الجزائر عن برنامج (زينة البلدان).

14- جائزة أفضل إخراج للبرامج التلفزيونية السياحية عن برنامج (أرض السمر)للمخرج سيف الدين حسن من السودان.

15- جائزة أفضل فيلم تسجيلي (الاستشفاء البيئي) وفازت الإعلامية حنان أحمد عبد الرحمن من مصر مناصفة مع الإعلامية بشرى نيروخ من الأردن عن برنامج (العقبة وجهة السياحة العالمية).

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16- جائزة أفضل لقطة سياحية مصورة مناصفة كل من المصور محمد الفالح عن لقطة (عروض الصوت والضوء –أبها)، والمصور عبد المجيد صالح البلوي عن لقطة (شتاء طنطورة) والفائزين من السعودية .

وجاءت نتائج الفائزين بجوائز الإعلام السياحي التواصلي (السوشيال ميديا) كالتالي:

17- جائزة أفضل محتوى سياحي على موقع سناب شات للمصور يوسف خالد الراشد من دولة الكويت.

18- فاز موقع جودوبا من سلطنة عمان بجائزة أفضل موقع الكتروني عربي.

19-جائزة أفضل حساب سياحي عربي على منصة الانستجرام (السائح السعودي) محمد العوض من السعودية.

20- فازت حملة (جو تو موروكو) التي نظمتها وزارة السياحة بالمملكة المغربية بجائزة أفضل حملة ترويجية سياحية عربية.

21- أفضل محتوى سياحي عربي على منصة اليوتيوب (ابن فطوطة)، من دولة الكويت لعادل نصار العدواني مناصفة مع (السياحة المستدامة) سعود الدرمكي من الإمارات.

22- أفضل فندق عربي ملائم للأسرة العربية – روتانا صلالة.

وجاءت نتائج الفائزين المميزين بجوائز لجنة التحكيم الخاصة كالتالي:

1- جائزة القلم الذهبي للتميز الصحفي في المجال السياحي محمد السيفي بوكالة الأنباء العمانية.

2- جائزة التميز الصحفي في كتابة التقارير السياحية (بابل حاضرة الدنيا)للصحفي سامي الجابري من العراق.

3- جائزة لجنة التحكيم للكاتبة وفاء صبيح من الأردن .

4- جائزة لجنة التحكيم لحساب ( مسنتر أوربا ) ماجد القحطاني من السعودية .

5- جائزة لجنة التحكيم الخاصة “الإبداع التسويقي” محمد يوسف من مصر .

6- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لحمود القويفل من السعودية.

7- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للتقديم التلفزيوني ريم الشافعي من مصر.

8- جائزة لجنة التحكيم للقيادات الفندقية للسيد محمد مصطفى بالريتزكارلتون أبو ظبي .

9-جائزة لجنة التحكيم لوكالة (سما المسافر) السعودية.

وصرحت الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ورئيس لجنة التحكيم أن جوائز الأعلام السياحي العربي، أصبحت مثالاً لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، موضحة أن أكثر من ثلاثة ملايين مصوت شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني لاختيار مرشحهم من بين ما يقرب من 178شخصية تنافسوا فيما بينهم ليمثلوا 15 دولة عربية لحصد جوائز الإعلام السياحي العربي التي تعد الأهم على مستوى الشرق الأوسط .