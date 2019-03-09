الاستعلام عن وافد هارب 1440 وكيفية تقديم بلاغ الهروب وجميع الأوراق المطلوبة والغرامات علي المخالفين...

نقدم لكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول الاستعلام عن وافد هارب وأيضاً كيفية تقديم بلاغ هروب 1440 في المملكة العربية السعودية، حيث أن أحد خدمات الاستعلام عن وافد علي موقع وزارة العمل هي خدمة الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الهوية أو التغيب عن العمل، وتمكن هذه الخدمة الوافدين وأصحاب المنشآت من معرفة إذا كانت الإقامة تحمل أي بلاغات وهذا عبر موقع وزارة العمل ووزارة الداخلية، كما يمكن الاستعلام عن وافد هارب عبر عدة طرق و نشرحها لكم في هذا المقال، كما سنقدم لكم كيفية الإبلاغ عن وافد هارب والغرامات المالية التي تفرض علي المخالفين لنظام الإقامة بالمملكة وكيفية تقديم بلاغ تغيب للعمالة المنزلية.

الاستعلام عن وافد هارب 1440

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية اختيار خدمة الاستعلام عن وافد هارب إدراج رقم إقامة الوافد في الخانة المخصصة لها النقر علي بحث لتظهر حالة الوافد

حملة وطن بلا مخالف

قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء حملة وطن بلا مخالف، وهذا لتوفيق أحوال وأوضاع الوافدين والمقيمين في المملكة، وهذا لمنح الوافدين المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم، وأهم من استهدفتهم الحملة هم :

المقيمون في المملكة بطرق غير شرعية

من انتهت إقامتهم

الحاصلين علي تأشيرات حج وعمرة و ظلوا مقيمين في المملكة

من قاموا بتأدية الحج دون التقدم بطلب تأشيرة

الغرامات المالية التي تفرض علي المخالفين لنظام الإقامة بالمملكة

المرة الغرامة المرة الأولى 500 ريال المرة الثانية 1000 ريال المرة الثالثة 1000 ريال وترحيل فوري خارج أراضي السعودية

تعليمات تقديم بلاغ تغيب العمالة المنزلية

يجب أن تكون هوية المقيم سارية

تكون لمرة واحدة فقط لكل عامل

يجب ألا يكون هناك أي تأشيرة خروج للعامل

المدة المقررة لإلغاء البلاغ هي 15 يوم من تاريخ التسجيل وهذا من خلال إدارة الوافدين وإذا تجاوز البلاغ الـ 15 يوم لا يمكن إلغاؤه نهائياً وهذا بموجب قرار من لجنة الفصل بالمنازعات العمالية.

Advertisements

كيفية تقديم بلاغ هروب عبر بوابة أبشر

يجب الدخول علي موقع أبشر وتسجيل الدخول، ثم يتم الدخول إلي الخدمات الإلكترونية ثم الجوازات، يتم النقر علي “التبليغ عن تغيب العامل المنزلية”، ثم يتم الضغط علي تبليغ ثم تاكيد التبليغ

تابع أيضا

الأوراق المطلوبة للإبلاغ عن هارب للأفراد

صورة الجواز مع الأصل وصورة الإقامة، كما يتم إحضار صورة وأصل من بطاقة الكفيل وصورة من رخصة العمل، ويجب إحضار أربع صور شخصية للوافد وتعبئة نماذج الإشعارات المخصصة للهروب وبعدها يتم التسجيل الآلي عمل الكمبيوتر.

الأوراق المطلوبة للإبلاغ عن هارب مؤسسة أو شركات

صورة وأصل من السجل التجاري

صورة من الجواز والإقامة

رسم كروكي يوضح مكان الشركة أو المؤسسة

المسير الأخير لرواتب العمال في الشركة للثلاث شهور الأخيرة

تسجيل نماذج إشعارات الهروب و تسجيل البلاغ يتم من خلال الكمبيوتر ثم طباعته وتوقيعه

تسليم النموذج إلي الموظفين المتخصصين داخل مراكز التفعيل

توعدت الجهات المختصة في المملكة بأن تقوم بمتابعة المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية، وتهتم الآن بفرض العقوبات المقرة باللوائح على المخالفين حتي تخلو المملكة العربية السعودية من جميع أنواع المخالفات